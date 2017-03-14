2017台灣國際銀髮展、醫療展 打造全方位醫療照護採購平台 業者參觀預登現正開放中



(中央社訊息服務20170314 10:50:55)「台灣國際銀髮族暨健康照護產業展」將於今(2017)年6月15日至18日，與「台灣國際醫療展覽會」於世貿一館共同展出，預計將吸引超過63,000人次參觀，參展品項多元豐富，包含醫療器械、檢驗及診斷儀器、醫用耗材、行動輔具、復健產品、遠距照護、健康食品等項目，主打全方位醫療照護，參觀預登現已開放，歡迎相關業者預先登記。



貿協表示，銀髮醫療雙展今年將新增情境式體驗專區，將友善居家空間搬入展場，透過即時互動及專人解說，深入了解產品，提高生活品質；貿協並將於展覽期間舉辦系列論壇，透過樂齡用品及居家環境的改良，提高年長者生活品質，同時亦舉辦產品發表會及一對一採購洽談會。



本屆醫療展廣納各大專業醫療器材、耗材及診斷儀器，呈現精密且精準的醫療範疇；銀髮展參展廠商福樂多事業、樂齡生活事業提供台灣民眾最完備之行動和居家輔具；中化銀髮將展示最新居家照護服務；日本關西銀髮服務協會則展出因應日本超高齡化的樂齡產品。



工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)預估，國內銀髮市場規模在2025年將可望達3.59兆元，以樂齡用品、照護安養、金融與保險、教育與休閒具最大商機。台灣高齡人口急速攀升，速度位居全球之冠，相關老化疾病與慢性病醫療照護需求持續提升，預計帶動台灣醫療器材市場成長。



銀髮醫療雙展參觀預登現已開放，歡迎相關業者預先上網登記：「銀髮展」https://www.sencare.com.tw/zh_TW/forum/registration.html?activityID=B1392CF462F5DBA8C993EB1BFCD9D1FF；「醫療展」https://www.medicaretaiwan.com/zh_TW/forum/registration.html?activityID=B4871911FCBE6630C993EB1BFCD9D1FF



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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