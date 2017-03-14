「2017年德國科隆國際牙材展」即將開展 貿協首度組團參加 搶攻德國牙材市場



(中央社訊息服務20170314 10:47:12)兩年一度的「德國科隆國際牙材展」為全球最大且最具指標性的展覽之一，「2017年德國科隆國際牙材展」即將於3月21日至25日於科隆國際展覽中心舉行，為協助我國牙材業者前進國際，經濟部國際貿易局首次委託外貿協會籌組參展團參加本展，帶領德淵、銳陽、光弘、東權、全量、台灣美佳境、宏碩、皇雅、醫橋及晉弘等10家廠商參與。



德國科隆國際牙材展已有70年歷史，每一屆均吸引全球高素質買主以及業界領導大廠在科隆相聚，上屆(2015年)計有來自56國2,199家參展廠商，吸引超過138,000參觀人數，是相當國際性的大展；今年展會規模將再度擴大，共有來自60國2,300家廠商參展，預計吸引來自世界各地14萬名國際買主參觀，是拓銷牙材產品不可或缺的平台，可望展出更多創新牙材產品。



本次台灣參展團展出項目包含：滅菌鍋、牙醫師座椅、氧化鋯植體、陶瓷手術器械、氧化鋯塊材、牙科鑽針、研磨物、牙科材料、CNC牙雕機、齒顎矯正產品、植體系統、人工牙根系統及口腔內視鏡等。



德淵企業有限公司的「真空滅菌鍋」曾數次榮獲台灣精品獎的肯定，該產品具備完善的安全防護、快速滅菌及人性化的介面設計等優勢，在醫療器材精品中嶄露頭角；專精數位醫學影像光學攝影核心技術的晉弘科技股份有限公司近日不僅奪下台灣精品獎，更將於本次展覽展出「口腔內視鏡」，其具有細胞自體螢光辨識技術，可進一步觀察口腔黏膜，預計也將在展會中有亮眼的表現。



臺灣牙科醫療產品出口總金額成長穩定，其中牙科植入器材、鑽牙機及牙科用X光射線器具等產品在過去5年內都有顯著的提升，出口國家又以美國、日本及德國為主，約佔整體出口的一半，因此，為我國牙科醫材產品三大出國之一的德國，將會是我國業者主力拓銷的市場之一。



德國為世界首屈一指的牙科醫療器材生產國，產品以高品質著稱，也是歐洲最大的牙科醫材市場，因此是各國牙科醫材廠商爭相挺進的區域；Business Monitor International (BMI)預估，德國的牙科醫材市場將以每年4%的成長率持續成長至2018年，可見其牙科醫材市場的蓬勃發展。



除本展外，2017年外貿協會將持續參加各項醫療產業相關國際專業展，包括中國國際養老、輔具及康復醫療展(6月)、美國奧蘭多醫療儀器設備暨復健保健展覽會(8月)、越南胡志明市醫療醫藥展(9月)、日本國際福祉機器展(9月)、杜塞道夫醫療器材展(11月)等國際大展，詳情請至官網查詢各活動內容：mk.taiwantrade.com.tw。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210061.aspx