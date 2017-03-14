張忠謀夫人張淑芬出面 盼孝道向下札根中央社 (2017-03-14 14:50)
台積電14日召開社會公益分享與展望記者會，董事長張忠謀夫人張淑芬表示，人生無常，應多關心社會上需要幫忙的人，她說，希望能有更多夥伴一同關懷獨居老人，並共同推廣孝道，讓孝道向下札根。中央社記者張建中攝 106年3月14日
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