臉書新廣告系統 提高行銷功效中央社 (2017-03-14 14:17)
（中央社記者吳家豪台北14日電）Facebook（臉書）去年9月起將新廣告系統Atlas與其他成效衡量方案進行整合，測試全新高階成效衡量工具，這套工具目前由Atlas提供，並將在Facebook企業管理平台上線。
Facebook表示，屆時將有更多行銷業者能透過Facebook簡單易懂的操作介面，享受到以人為本的成效衡量工具所帶來的幫助；使用高階成效衡量工具，衡量成效將變得更加簡單。
Facebook發現，近年來在Atlas的努力下，全球多家大型廣告主開始採用以人為本的成效衡量解決方案，Atlas也與全球300多家頂尖廣告主聯合開展成效衡量活動。在此期間，Facebook也在尋找各種方法，致力將Atlas的成效分析功能推廣給所有行銷業者。
Facebook透露，今年將全面向全球更多Facebook廣告業者推出高階成效衡量工具，Facebook高階成效衡量工具將成為以人為本的跨代理商成效衡量方案核心。
未來，Facebook也會持續在高階成效衡量方案中整合更多工具，幫助廣告業者有效衡量行銷、品牌方案績效； Facebook將持續幫助先前採用Atlas成效衡量解決方案的客戶過渡到高階成效衡量產品。
Facebook表示，希望所有企業清楚瞭解其行銷活動在Facebook網站內外所創造的價值，因此在開發高階成效衡量解決方案時，Facebook始終致力打造跨平台且容易使用的廣告衡量工具。1060314
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