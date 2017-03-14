（中央社記者江明晏台北14日電）華為今天宣布在台推出Mate 9石墨黑、Mate 9保時捷設計版及平板MediaPadT2 8 Pro，其中，保時捷設計版售價4萬9900元，預計4月由遠傳電信獨家代理，全台限量300台。



華為今天宣布推出Mate 9石墨黑、華為Mate 9保時捷設計全球限量版以及高效能、劇院級追劇平板華為MediaPad T2 8 Pro，Mate 9建議售價新台幣2萬2900元，3月中旬起於全台華為經銷通路及中華電獨家銷售。



華為攜手保時捷設計的「HUAWEI Mate 9保時捷設計全球限量版」也將台灣推出，在台售價達新台幣4萬9900元 ，全台限量300台，由遠傳電信獨家代理，預計於4月在遠傳門市提供客訂供貨。



華為技術台灣總代理訊崴技術無線終端產品部總經理曹紋察表示，今年將提升中階與高階產品銷售比例，用「兩條腿走路」，並會推出更多元產品包括手機、平板、穿戴、融合終端，目標今年P系列、Mate系列等高階產品銷售成長2倍，並強調更穩健的通路布局與策略，聚焦於全球品牌在地化行銷投資。



保時捷設計全球限量版HUAWEI Mate 9，規格包括Kirin 960處理器、6GB RAM、5.5吋QHD雙曲面螢幕、1200和2000萬畫素雙主相機鏡頭徠卡認證、800萬畫素前相機、4000mAh鋰電池。1060314