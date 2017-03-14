（中央社記者鍾榮峰台北14日電）蘋果iPad Pro新品曝光了？外媒引述報導，從追蹤到一些行動裝置測試代號與記錄來推測，蘋果可能測試新款iPad產品。



國外科技網站Tech Crunch引述手機行銷公司Fiksu的行動裝置測試記錄調查數據結果發現，美國加州矽谷古柏迪諾市（Cupertino）附近，出現了一些可能是新款iPad機種的測試點，對照外界先前傳言蘋果可能在春季推出新款iPad產品，有了更多想像空間。



報導引述Fiksu的調查數據指出，新款iPad可能有4種不同機種，但這不代表蘋果就會推出4款新品。



Fiksu透過追蹤應用於行動裝置數以千計應用軟體App的軟體開發套件SDK，蘋果行動裝置在進行測試流程時，會啟動行動裝置內的應用軟體App，其中也包括Fiksu持續追蹤的主要App在內。



報導引述Fiksu指出，每種類型的蘋果iOS行動裝置，各擁有不同的機種識別代號，不過通常同一系列的產品識別代號有延續性可循，因此Fiksu從追蹤應用軟體App測試對應的行動裝置機種識別代號，找到一些推測可能是新款iPad測試的記錄，相關測試過程包括遊戲、音樂、房地產或是天氣等軟體應用。



外界揣測蘋果可能在3月下旬到4月舉辦新品發表活動，國外科技網站MacRumors引述不具名分析師根據供應鏈消息透露，蘋果可能在3月下旬公布幾款新產品，時間點可能落在美國時間3月20日到3月24日當周。



市場預期蘋果將推出新款iPad Pro平板電腦以及其他產品，包括7.9吋、9.7吋、10.5吋和12.9吋的iPad Pro系列新品。10.5吋iPad Pro新品可能最快在5月出貨，其他系列預計在3月期間出貨。



凱基投顧分析師郭明錤日前報告預期，新款iPad將在上半年出貨，包括全新設計窄邊框高階10.5吋iPad、新一代12.9吋iPad Pro以及中低階9.7吋iPad。1060314