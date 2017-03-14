（中央社記者田裕斌台北14日電）100G交換器(Switch)需求成長看好，在網路服務業者包括谷歌(Google)、臉書(facebook)建置數據中心需求下，產值可望倍增，台廠中法人看好明泰、智邦。



法人表示，100G交換機在終端用戶傳輸速度的快速提升，數據中心亦面臨升級需求，市調機構預估，100G交換機預期隨25G晶片的推出，傳輸通道將更為精簡，亦將有助提升傳輸速率與穩定度，對40G交換機的性價比將提升，並符合網路服務提供商需求。



法人指出，美國與歐洲在ISP業者與網路服務提供商的主導下，數據中心建置需求快速成長，中國大陸則在電信商與網路服務提供商在政策指導與電商市場的擴增下，數據中心資本開支增長速度最快，3大區域數據中心的建置，將推升主要網路設備100G交換機出貨。



在台廠方面，智邦100G交換機產品線廣度與研製能力居領先群，主要應用在北美市場，明泰去年第4季開始試量出貨亞洲與美國客戶，法人表示，明泰將開始放量出貨美系客戶，將有較強成長性。1060314