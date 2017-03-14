科技部今天(14日)舉辦第十屆杜聰明獎頒獎典禮，是我國政府對國外學者頒發的最高榮譽獎項，本次將頒獎給三位德國學者；德方則將頒宏博研究獎給中研院2位院士。科技部指出，透過互相表揚對方國家學者，將提升我國學術界的能見度及地位。

科技部於2006年9月27日與德國宏博基金會簽署合作協議，共同設立台、德「杜聰明-宏博研究獎座 」，每年以頒獎方式互相表揚對方國家學者，鼓勵台灣與德國科學家進行合作研究。今年則已邁入第十年，並於14日舉行頒獎典禮。

科技部次長陳德新指出，杜聰明獎為我國授予外國科學家的最高學術獎，透過互相表揚對方國家學者，將提升我國學術界的能見度及地位。他說：『(原音)杜聰明博士是台灣醫學界的典範人物，他不僅是傑出的藥學家、毒物學家，更是許多領域的先驅，同時他也是一位偉大的教育家。科技部與宏博基金會是長期且緊密的合作夥伴，期盼未來與德國有更多合作交流，互利、互惠。』

第十屆杜聰明獎將頒贈三位德國科學家，分別為海洋研究領域的蓋哈德∙波曼(Gerhard Bohrmann)、生命科學領域的哈娜∙默尼耶(Hannah Monyer)及漢學領域的郎宓榭(Michael Lackner)教授，將頒予每位7.5萬美元獎金。

德國方面則已於日前宣布，選定中研院賀曾樸及李遠鵬2位院士，頒發2016年宏博研究獎，將於3月下旬赴德國領獎，將頒予6萬歐元獎金。