（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海投資的夏普擴展新局，日媒報導，夏普4月將招募大學畢新進員工，起薪21.2萬日圓（約合新台幣5.7萬元），表現優異半年後加薪上看10萬日圓。



夏普（Sharp）社長戴正吳13日在日本大阪府(土界)市舉行記者會。



針對2017會計年度獎金，戴正吳表示，平均發4個月，會依員工對業績的貢獻度而定，獎金最高8個月，最少也有1個月。



戴正吳表示，為了確保優秀年輕人才，2018年4月錄取的新進員工人數將比今年4月錄取多出1倍。



戴正吳指出，若是優秀人才，進公司半年後，薪水將大幅調升。此外，為了讓年輕員工能施展才能，也實施升等、加獎金等制度改革。



日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報導，夏普規劃在今年春季招募150位大學畢業新鮮人，預計給大學畢業生新進員工起薪約21.2萬日圓（約合新台幣5.76萬元）。



報導指出，若表現優異，進入公司6個月後，新進員工可大幅調薪，幅度在5萬日圓到10萬日圓（約合新台幣1.36萬元到2.7萬元）。



夏普2月中旬上修截至今年3月底的2016會計年度財測，原先預期2016會計年度合併營業利益調升到373億日圓，此次財測再調升到474億日圓。



夏普2016會計年度歸屬母公司業主虧損原先預期可縮小虧損規模到372億日圓，此次財測預期可再縮小虧損到271億日圓，每股虧損從原先預期的9.65日圓，再減少到每股虧損7.36日圓。



此次財測仍預期2016會計年度合併營收規模在2兆500億日圓。



夏普在2月上旬公布到去年12月底的單季和累計9個月財報，其中單季本業營業利益達188億日圓，季增6.5倍，單季獲利42億日圓，轉虧為盈；累計9個月合併營業利益達189.38億日圓，較上一年同期大幅轉正。1060314