三星雖然在2016年下半風風雨雨，但許多愛好者總是期待S8上市，不過背著復興大任，意外不能再發生，不同先前發布時間慣例，S8很可能晚了一個月，大陸仿冒廠商已經等不及，已經販售「自家」S8，看起來似乎有模有樣。

日前許多S8間諜照流出，螢幕佔比可能有八成以上，相機等偵測器在最頂部，底部實體HOME鍵取消，指紋辨識放在主鏡頭旁，螢幕可能持續使用OLED雙曲面，但由於官方從未公布任何資訊，因此都是猜測階段。

大陸民眾KK低調微博刊登一組有趣照片，一台藍色「S8」附帶外盒，手機外觀設計看起來與日前間諜照相當類似，並且有白色充電器、充電線、耳機，粗略看很像「三星公司貨」，但仔細看手機，當然有一大段差距。

OLED雙曲面螢幕，是三星最自豪手機配備，但產量相當少也不容易生產，仿冒品當然做不出來，假貨S8沒有曲面螢幕，藉由加大黑框產生類似錯覺，再來是指紋感應器外傳在主鏡頭右側，假貨S8卻是在左側。