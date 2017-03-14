美國疾病管制暨預防中心(CDC)13日表示，基於一項茲卡病毒(Zika)蔓延的小型風險，來自佛羅里達州3個郡的男性不應捐贈精子。

這項指導方針先前即已適用於邁阿密達德郡(Miami-Dade County)，這是佛州唯一有證據顯示經由蚊子傳播茲卡病毒的地方。然而，南佛羅里達(South Florida)所通報的茲卡感染者，和邁阿密達德郡並未有明顯的關連。

CDC在13日表示，這項建議通知應該擴及邁阿密北部的2個郡─布羅瓦郡(Broward)和棕櫚灘(Palm Beach)，並且適用於自從去年6月15日起，居住在這些郡、或曾前往旅遊的男性。

茲卡主要透過蚊子叮咬傳染，但也可以經由性行為傳染。人們有可能被感染卻沒有發病，而病毒能在精液中存活數月之久。