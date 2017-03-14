美光股價衝高 南亞科潛在收益150億中央社 (2017-03-14 10:10)
（中央社記者張建中新竹14日電）美光(Micron)股價收在25.7美元，逼近1年來收盤最高價25.71美元，大股東南亞科潛在投資收益達新台幣150億元。
美光即將於美國時間3月23日公布第2季(至3月2日止)財報，受惠記憶體市場需求強勁，美光先前已調高第2季營運目標，預估季營收將達46億至47億美元，將達原預期的43.5億至47億美元的高標。
美光第2季毛利率將達37%至38%，將大幅超越原預期的31%至34%目標，每股純益將達0.86美元。
除第2季營運表現優於預期外，記憶體市場持續供不應求，產品價格不斷高漲，激勵美光股價走揚，13日收在25.7美元，逼近1年來收盤最高價25.71美元，今年來股價已大漲17.29%。
南亞科持有美光5778萬138股，每股成本17.29美元，投資報酬率已逼近5成，潛在投資收益達150億元。1060314
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