（中央社記者鍾榮峰台北14日電）蘋果傳出可能舉辦新品發表會。外媒引述分析師透露，蘋果可能在美國時間3月20日到3月24日當周舉辦活動，推出數款新產品。



國外科技網站MacRumors引述不具名分析師根據供應鏈消息透露，蘋果可能在3月下旬公布幾款新產品，時間點可能落在美國時間3月20日到3月24日當周。



報導引述分析師消息指出，蘋果會公布哪些新產品，目前還不明朗。



MacRumors分析3種可能的情境，包括蘋果可能在3月舉辦新品發表會；蘋果可能舉辦春季新品活動、但不在3月舉辦；或者蘋果可能透過新聞發布等方式。過去6年來，蘋果數度舉辦3月發表會。



國外科技網站日前推測，蘋果可能在3月下旬到4月舉辦新品發表活動，推出新款iPad Pro平板電腦以及其他產品系列，預期蘋果將推出7.9吋、9.7吋、10.5吋和12.9吋的iPad Pro系列新品。



市場揣測10.5吋iPad Pro新品最快在5月出貨，其他系列預計在3月期間出貨。



凱基投顧分析師郭明錤日前報告預期，新款iPad將在上半年出貨，包括全新設計窄邊框高階10.5吋iPad、新一代12.9吋iPad Pro以及中低階9.7吋iPad。



他預期今年iPad出貨量將落在3800萬台到4000萬台區間。



日本科技網站Mac Otakara先前也預期，蘋果可能在新品活動上推出儲存容量128GB的iPhone SE產品，也可能針對iPhone 7和iPhone 7 Plus新增紅色機種。1060314