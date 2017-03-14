晶心科上市 開盤飆漲1.07倍中央社 (2017-03-14 09:18)
（中央社記者張建中新竹14日電）矽智財(IP)廠晶心科今天以每股新台幣65.1元掛牌上市，股價表現強勁，開盤跳空達135元，漲幅達1.07倍。
晶心科今天成立滿12週年，由國內IC設計龍頭聯發科董事長蔡明介領軍；目前台灣前15大IC設計廠中已有8家是晶心科客戶，韓國前10大IC設計廠中也有3家是晶心科客戶。
晶心科並成功拓展日本電信及家電品牌集團旗下大型IC設計公司，與美國網通設備大廠客戶，授權合約累積已超過165份。
除藍牙等通訊晶片、手機觸控晶片、儲存裝置晶片，晶心科也成功切入物聯網、車用電子及網路設備等領域，法人預期，隨著客戶多項產品將陸續量產，晶心科今年授權金收入可望倍增。
晶心科今天掛牌上市，股價表現強勁，開盤跳空達135元，大漲69.9元，漲幅達1.07倍。1060314
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