【鉅亨網編譯郭照青】

美國股市週一交易限於狹幅之內，尾盤自盤中低點反彈，收盤漲跌互見。投資人等待週三聯準會 (Fed) 升息的消息。

金融股小幅上漲，為 S&P 500 指數中，少數上漲的類股之一。

分析師說，Fed 緊縮信用的議題，對大型銀行業屬利多。持續見到資金轉進大型金融股。

道瓊工業平均指數收低 21.50 點或 0.10% 至 20881.48。

Nasdaq 指數收高 14.06 點或 0.24% 至 5875.78。

S&P 500 指數收高 0.87 點或 0.04% 至 2373.47。

費城半導體指數收高 7.46 點或 0.75% 至 999.39。

分析師說，週三的變數在於 Fed 的措辭。如果措辭顯示 Fed 將更為積極，市場可能會有所反應。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 於週三結束二天的會議後，預期將會升息。Fed 於去年 12 月決議升息，為約十年來第二次升息。現在交易員預期 Fed 今年將會三度升息。

債券殖利率走高，2 年期債券殖利率上升至約 1.38%，僅略低於七年高點。

分析師說，Fed 為市場焦點。投資人亦注意油價走勢及荷蘭週三的大選。

紐約 4 月原油收低 9 美分，或 0.19%，至每桶 48.40 美元。

荷蘭大選為今年歐洲三大主要選舉中的第一項，跡象顯示反歐盟的聲音已經擴大。

上週五，美國公布就業報告優於預期，美國股市小幅收高。但道瓊與 S&P 500 仍創下今年以來，最差單週表現。美國原油價格跌破每桶 50 美元心理關卡，原油庫存上升為利空。