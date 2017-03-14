●【歐股盤後】上揚☆中央社 (2017-03-14 01:50)
（中央社台北2017年3月14日電）歐股13日上揚，推升力道在於在美國就業數據優於預期，同時美國本週幾乎確定升息。
倫敦FTSE 100指數漲升24.00點或0.33%，以7367.08點作收。
法蘭克福DAX 30指數攀升26.85點或0.22%，收在11990.03點。
巴黎CAC 40指數漲6.28點或0.13%，收4999.60點。（譯者：中央社張佑之）
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