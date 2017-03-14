美股盤中─走勢錯綜 漲跌互見 等待Fed升息消息鉅亨網 (2017-03-14 00:42)
【鉅亨網編譯郭照青】
美國股市週一交易限於狹幅之內，價位漲跌互見，交易員預期 Fed 週三將會升息。
台北時間 00:31
道瓊工業平均指數下跌 43.67 點或 0.21% 至 20859.31。
Nasdaq 指數上漲 5.90 點或 0.10% 至 5867.62。
S&P 500 指數下跌 2.00 點或 0.08% 至 2370.60。
分析師說，Fed 為市場焦點。投資人亦注意油價走勢及荷蘭週三的大選。
紐約 4 月原油自早場跌勢中反彈，最近價位報每桶 48.40 美元。
金融股小幅上揚，為 S&P 500 中少數上漲的類股之一。
聯邦公開市場委員會 (FOMC) 於週三結束二天的會議後，預期將會升息。
Fed 於去年 12 月決議升息，為約十年來第二次升息。現在交易員預期 Fed 今年將會三度升息。
分析師說，週三的變數在於 Fed 的措辭。如果措辭顯示 Fed 將更為積極，市場可能會有所反應。
債券殖利率走高，2 年期債券殖利率僅略低於七年高點 1.36%。
荷蘭大選為今年歐洲三大主要選舉中的第一項，跡象顯示反歐盟的聲音已經擴大。
上週五，美國公布就業報告優於預期，美國股市小幅收高。但道瓊與 S&P 500 仍創下今年以來，最差單週表現。美國原油價格跌破每桶 50 美元心理關卡，原油庫存上升為利空。
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