司法院即將針對同性婚姻釋憲案召開憲法法庭辯論，今天(13號)的「上報」報導指出蔡總統多次和執政黨籍立委餐敘時，黨籍立委高度關切蔡總統對同性婚姻的態度，中南部選區立委爆院選區對支持同婚相當反感，讓立委壓力很大，蔡總統脫口說道「你們不要再來跟我抱怨了，我的壓力也很大！」「這陣子，我姊姊一天到晚打電話給我，她們也反對啊！」不過，總統府晚間表示，蔡總統從未有過這樣的談話，也呼籲媒體善盡查證責任，立即更正相關報導。(圖為2月18號蔡總統接見同婚團體)



