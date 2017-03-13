同志婚姻法案阻力大 蔡英文遭爆母姊也施壓NOWnews今日新聞 (2017-03-13 21:36)
婚姻平權法案推動遭遇相當大的阻力，蔡政府未列立法院本會期優先法案，外傳總統蔡英文也坦言，連自己的媽媽和姊姊都打電話施壓，反對同志婚姻合法化。對此，總統府13日澄清說，蔡英文從未說過這樣的談話。
傳聞指出，民進黨南部立委藉由3月7日便當會，向蔡英文反應地方上對同婚議題很反感，大家的壓力都很大。蔡英文回應，她的壓力也很大，最近媽媽和姊姊都一天到晚打電話，表達反對意見，立委們不用再跟她抱怨了。
傳聞並指出，致力於婚姻平權法案的民進黨立委尤美女，在餐會中兩度向蔡英文表示，本會期推動同婚修法的決心，沒想到蔡英文以「現在沒時間談這個」，冷淡回應。
總統府澄清說，蔡英文從未有過這樣的談話。
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