蘇格蘭要求 再次獨立公投中央廣播電台 (2017-03-13 20:34)
蘇格蘭首席大臣施特金(Nicola Sturgeon)今天(13日)表示，蘇格蘭將在下星期要求英國政府允許，在2018年年底到2019年年初之間，舉行第二次獨立公投。
施特金表示，下星期，她將尋求蘇格蘭議會當局同意，「跟英國政府……(展開)程序，讓蘇格蘭議會能夠立法舉行獨立公投。」
蘇格蘭曾在2014年舉行第一次獨立公投，結果由反對獨立的陣營獲勝。
蘇格蘭人在去年的脫歐公投中，以62%對38%的比例支持英國續留歐盟。蘇格蘭政府並且主張，在英國脫歐之後，進入歐洲單一市場對蘇格蘭利益極其重要。
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