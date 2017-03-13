匈牙利總統艾德獲連任 再任5年中央廣播電台 (2017-03-13 20:45)
匈牙利國會議長克韋爾(Laszlo Kover)今天(13日)宣布，國會議員再度選出執政青年民主黨(Fidesz party)候選人艾德(Janos Ader)擔任總統，他表示艾德在國會第二輪投票獲得大部份議員支持，在全部170席國會議員中，贏得131票，至於左派的反對黨候選人馬吉騰義(Laszlo Majtenyi)則獲得39票。
克韋爾表示，艾德的第二個總統任期將從5月10日開始，為期5年。
現年57歲的艾德是一名律師，並且是總理奧班(Viktor Orban)領導的青年民主黨資深黨員，他於2012年獲選出任匈牙利具儀式地位的總統職位。
艾德在國會第一輪投票時，未取得勝選所需的三分之二票數支持，因此要進入第二輪決選。
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