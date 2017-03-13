西班牙加泰隆尼亞地區(Catalonia)前任主席馬斯(Artur Mas)，因為在2014年主辦非法獨立公投，今天(13日)被判處褫奪公職兩年。

61歲的馬斯，從2010年出任加泰隆尼亞自治區主席，一直到去年才下台。

他被以在西班牙東北部的加泰隆尼亞非法舉辦獨立公投，被以「公民不服從」定罪。