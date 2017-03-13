非法辦公投 加泰隆尼亞領袖褫奪公權2年中央廣播電台 (2017-03-13 21:07)
西班牙加泰隆尼亞地區(Catalonia)前任主席馬斯(Artur Mas)，因為在2014年主辦非法獨立公投，今天(13日)被判處褫奪公職兩年。
61歲的馬斯，從2010年出任加泰隆尼亞自治區主席，一直到去年才下台。
他被以在西班牙東北部的加泰隆尼亞非法舉辦獨立公投，被以「公民不服從」定罪。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【大巨光】崁壁式水龍頭套組(TAP-115027)
- 【AS】羅禮士挺柱收納櫃
- 【MSI 微星】H110M PRO-VH LGA1151 主機板(原廠註冊四年保
- Chef & Sommelier(C&S) / AROM UP系列-Oaky White 桶味白酒
- 紅薑黃先生(200顆/瓶)X6-babyou姊妹淘
- 【MICHAEL KORS】防刮皮革手提斜背兩用包(中/丹寧藍)
- SEIKO CS都會時尚太陽能女錶(SUT161P)-黑/28mm
- 【AS】芙蘿拉雙吊衣櫥+芙蘿拉二抽衣櫥
- 【漢妮Hampton】路克彩扣單人沙發(單人沙發/沙發)
- VoyLux 伯勒仕-Clebag城市快捷-超輕量四合一 萬用托特包 36
基隆輕軌 徐國勇：換個輪子可以上路跑【中廣新聞網】
本報社評--又見把責任推給前朝【中央網路報】
兩岸/趙春山：台灣價值在讓中美都放心 勿變籌碼【中央網路報】
本報點評--美將如何尊重大陸核心利益？【中央網路報】
李永得盤查風波 侯友宜籲給警察多一點力量【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
最快速、最有效！ 捏耳排毒法─從嬰兒到百歲都有效的耳穴按摩法！天天揉按捏，女人顧青春，男人增元氣，小孩固體質、長輩防退化！
★從0歲～100歲都能做的耳穴按摩法，神奇效果看得見！ 耳穴療法、按摩耳朵沒有副作用，是最...《詳全文》