媒體指總統母姊反同婚 府:錯誤訊息中央社 (2017-03-13 21:19)
（中央社記者葉素萍台北13日電）媒體今天以「同婚入法壓力大 蔡英文：姊姊一天到晚打電話給我，她們也反對」為題報導。總統府晚間指出，總統從未有過這樣的談話，請該刊善盡查證責任，立即更正相關報導。
總統府晚間指出，有媒體引用不正確消息來源，稱總統蔡英文曾就婚姻平權議題有「你們不要再來跟我抱怨了，我的壓力也很大.....」等談話。
總統府強調，蔡總統從未有過這樣的談話，為免錯誤訊息混誤輿情，特此說明，「也請該刊善盡查證責任，立即更正相關報導」。1060313
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