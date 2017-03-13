▲《最後14堂星期二的課》主演金士傑、卜學亮，上張小燕主持《小燕有約》。（圖／果陀劇場，2017.03.13）

由金士傑、卜學亮主演的《最後14堂星期二的課》，突破兩岸三地205場演出紀錄，兩人日前受邀上《小燕有約》，張小燕揭露當年卜學亮接到演出邀約時，一度因「台詞太多」加上戲份太重而想拒演，清楚知道弟子潛力的張小燕，狠狠一腳把他踹出去，不給他猶豫的機會，才能造就如今巡演兩岸三地的輝煌紀錄。

張小燕爆料，卜學亮是為人處事怕麻煩的處女座，當年剛踏入劇場界，總是一開始說不要演、不要演，後來最搶戲的都是他！金士傑一旁點頭如搗蒜，笑說卜學亮在《步步驚笑》中很出色，一出場魅力搶盡了所有人的鋒頭。張小燕回憶，當年公司接到《最後14堂星期二的課》舞台劇演出邀約時，卜學亮也說不要演，原因是台詞太多，擔心舞台上只有兩個人，很難做到完美詮釋。

▲金士傑（左起）、張小燕兩位老師，聯手吐槽卜學亮。（圖／果陀劇場，2017.03.13）

身為引領卜學亮進演藝之門的師父，張小燕深知弟子的潛力，為了讓他不放棄機會，甚至親筆代為回信給國際大導演楊世彭，「我信上是這麼說地：楊導演，您放心，我再怎麼樣都會讓他演出！」狠狠一腳把卜學亮踹出去，如今演出有成，讓卜學亮感激當年張小燕的識人之恩。

卜學亮表示現在很難去看當初第一場時的演出帶，「這齣戲演來6年了，6年的生命歷練讓這齣戲更成熟，現在看當年的自己總覺得格外青澀。」張小燕笑說青澀是因為當時他固執、不接受金士傑的小筆記。金士傑吐槽：「6年前阿亮的確比較小自以為是一點而已！」但「不是不好，有時候某種堅持也是演員要對自己的認識。」兩人相差14歲，因戲結緣，是摯友也是兄弟，更是情意篤實的師徒，常在下戲後一起小酌，暢聊表演與人生，結下可貴的忘年交情。