台參與WHA 世衛官員：決定時間未到中央社 (2017-03-13 20:58)
（中央社記者唐佩君布魯塞爾13日專電）台灣今年能否參與世界衛生大會（WHA），據了解世界衛生組織（WHO）人員曾表示「目前決定時間未到」，暗示台灣是否能參與牽涉複雜判斷。
今年第70屆WHA大會將於5月22日到31日在日內瓦舉行，台灣自2009年起開始以「中華台北」的觀察員身分出席，去年受到兩岸關係影響，前衛福部長林奏延直至會議2週前，才收到邀請函。
針對今年是否繼續對台灣發出邀請函，WHO相關官員對中央社記者表示，目前尚未有更進一步訊息。
為避免去年台灣未受邀出席國際民航組織（ICAO）大會事件重演，政府相關部會已積極向WHO表達參與意願，據了解，WHO官員在私下場合曾對此事表示「目前決定時間未到」，暗示台灣是否能參與牽涉複雜判斷。
衛福部近日也說明，往年從未在這時間點就接到WHA邀請函，最快也要等到3月底，外界不用操之過急，衛福部和外交部正密切合作，目標是如常參與。
中國大陸在今年2月即對外表示，台灣能否參加今年WHA，需在「一個中國」原則下，透過兩岸協商作出安排，在目前WHO秘書長仍是來自香港的陳馮富珍主導下，兩岸溝通是攸關WHA邀請函關鍵因素。1060313
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