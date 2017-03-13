雲林縣政府日前舉辦「雲林女子館」揭牌記者會，雲林縣長李進勇盼藉由專屬推動性別平等的「雲林女子館」設立，翻轉性別歧視、傳達性別平等需要男女共同參與及互相體貼、同理的對待態度。

此外，「雲林女子館」也設置雲林縣府部門第1間性別友善廁所，並於廁所內高掛「象徵同性戀運動的彩虹旗」。對此，捍衛家庭學生聯盟批評，在女子館設置衝擊女性人身安全的性別友善廁所，可能讓圖謀不軌者冒充女性闖進廁所伺機犯罪，雲林縣此舉不只是對女性極度不友善，更是讓女性權益退了很大一步！

捍衛家庭學生聯盟總召施俊宇說，從周遭國家的經驗顯示，從男女混用公共廁所到男廁女廁分開、隱私保障增高，是國家發展的進步指標。「一個國家的公廁不只是文明的象徵，更是婦幼安全的防線；男女多間混用式公廁，最低限度需妥適處理各種安全與隱私的考量。」

施俊宇指出，即便是歐美國家，也是經過長期、大規模的社會討論，近幾年才開始有極少數「無性別廁所」的設立。而美國前總統歐巴馬曾下令全國各級學校，必須允許跨性別學生，根據自己的「性別認知」選擇廁所，做法引起各州反彈。一位來自亞利桑那州的爸爸自拍影片，怒吼反對歐巴馬的立場，上傳臉書後已超過1,500萬人次瀏覽，超過2萬7千人分享。也因為廣大美國民眾的反彈，川普一上任後表示，確定撤銷前總統歐巴跨性別廁所命令。

施俊宇進一步表示，建構對性別友善的如廁空間是相當重要的，像是落實公共空間男女公廁比1：2、有大小馬桶及尿布檯、調整隔版高度以避免偷窺、安全警報器的普設…等，這才是對性別友善的廁所改善措施。

施俊宇質疑，雲林女子館的性別友善廁所是否能保障使用者人身安全？是否假性平、真霸凌？女性是否成為性別平等口號下的犧牲者？(李遊博/綜合報導)