反對同婚修法 吳敦義批民進黨不「拚經濟」卻「拚意識型態」Kairos 風向新聞 (2017-03-13 18:26)
投入國民黨主席選舉的前副總統吳敦義持續進行固樁行程，他也再度重申自己對於同性婚姻的立場，他說，知道什麼是同婚嗎？，知道以後就會「毛骨悚然」！
據報導，吳敦義3月9日下午前往到彰化縣農田水利會參加新春團拜，包括國民黨籍立委王惠美、彰化縣議會議長謝典霖、前立委鄭汝芬、林滄敏、蕭景田等國民黨彰化政壇要角全員到齊。
接受媒體訪問時，提到同性婚姻議題，吳敦義反問，「大家曉得什麼叫做同婚嗎？」，「知道以後就會『毛骨悚然』，你知道嗎？」，他表示，接近幾百年來穩定的家庭倫理、夫妻的正常制度，居然被這種「多元家庭」、「同婚」這樣搞法，「那你憑什麼鬥爭國民黨、清算國民黨的黨產？」這哪裡算是拚經濟！這是拚鬥爭、拚意識型態。
這不是吳敦義第一次公開表達自己對同婚議題的看法，他在今年1月31日前往桃園探訪眷村時就曾表示，要對不同性向的人保有尊重，但他也表示不贊成為極少數人修改民法。
吳敦義當天的行程獲不少民眾簇擁，有支持者對他說，支持他未來競選總統，並改善食安問題，甚至強調反對「同志婚姻修法」；吳敦義則握住支持者的手說，社會應該要對給予不同性向的人尊重，但是他也不贊成為「極少數」修《民法》。
吳敦義認為，同志婚姻修法應該朝專法前進，避免影響大多數人的生活，和數百年來的傳統價值。（李遊博／綜合報導）
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