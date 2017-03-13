



電影《老師你會不會回來》今日在香港國際影視節初次亮相，男女主角是元介、夏于喬聯袂出席造勢宣傳。《老師你會不會回來》改編真人真事同名暢銷小說，講述年輕教師王政忠，在九二一地震前後於中寮的爽文國中任教，因為地震的重創，讓他決心留在這個沒有便利商店的鄉鎮，試著用教育翻轉這群偏鄉小孩的人生。是元介與夏于喬分別飾演對偏鄉小孩的教育永不放棄的老師。





2015年香港也有一部《五個小孩的校長》由楊千嬅主演，同樣也是改編真實故事，並締造絕佳票房成為香港2015年港產片冠軍。是元介說：「我看過楊千嬅主演的《五個小孩的校長》覺得很感動，而《老師你會不會回來》這部電影一樣也是在傳達教育的重要性與愛的力量，幾天前我有看到新聞報導說《五個小孩的校長》的導演關信輝新作品是劉德華演出一個指揮家帶領不被看好的學生的故事，我也很期待這部作品，因為我們的社會真的需要更多的愛跟正能量去關懷身邊的人，無論大人或是小孩。」





夏于喬得知電影將在今年教師節台灣上映感到非常興奮，她說：「難得有機會和小朋友打成一片，那時候拍戲的過程都歷歷在目，也更能體會在台灣偏鄉的小孩，能夠獲得完善的教育資源有多麽重要！《老師你會不會回來》這部片相信可以感動大家。」兩人都非常希望，《老師你會不會回來》的翻轉精神與力量，從台灣帶到香港再傳遞到全世界。





今天也同時發布電影國際版前導海報，是元介飾演王政忠老師在黑板前寫下：「堅持0.01的改編，翻轉未來。」是王政忠老師的名言，也是此片想要傳達的意念。《老師你會不會回來》台灣2017年教師節全台上映。

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』