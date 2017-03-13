











白色情人節即將來臨，街上開始瀰漫一股幸福的氛圍，長期推動同志平權議題的社團法人台灣同志諮詢熱線協會期許打破偏見與誤會，也搭上此節慶推出「婚姻平權 Ÿ 有愛一同」LINE原創貼圖及發放喜糖行動，希望能在生活中各處傳遞愛與平等的訊息，給予同志朋友更多的祝福與希望，展現所有相愛的人都希望實現「執子之手，與子偕老」的平凡願望。為了將相關議題擴散到更廣的年齡層與不同族群之中，社團法人台灣同志諮詢熱線協會藉由全台滲透率最高的通訊軟體LINE，將「婚姻平權」的意象透過日常對話及貼圖互動推送到民眾眼前，以簡單的文字與圖案描繪出相同的愛與日常，進而希望將此議題帶入家庭討論、跨越世代隔閡，以開啟相關對話做為溝通的第一步！24 個貼圖中除了「堅持堅持再堅持」、「就是要大平權」等幽默用語，也有「加油」、「抱歉」、及「擁抱」等生活用語，不僅大幅提升貼圖的實用度，也讓人們之間的溝通更有趣！



「婚姻平權 Ÿ 有愛一同」LINE 原創貼圖由社團法人台灣同志諮詢熱線協會攜手素人插畫家楊雅媛共同推出，以「相同的愛」為出發點，透過一人一動物的角色設定，以平易近人的方式讓所有民眾都能將自身生活投射其中；再由動物擬人化的互動帶出日常實用語及婚姻平權的理念。「婚姻平權 Ÿ 有愛一同」LINE 原創貼圖售價為 50 LINE 代幣（等同於新台幣 30元），歡迎民眾下載使用或贈送給親朋好友，一起響應支持！同婚法案逕付二讀，也將在本月24號召開釋憲案，民間團體透過不同的方式表達對於婚姻平權的期許，希望透過更多的行動讓此議題持續發酵。全台灣平權小蜜蜂也集體出動，於本週末至3/14白色情人節將在北中南各地鬧區發送上萬顆喜糖，祝福所有相愛的人都能幸福相守，也期許台灣早日達成婚姻平權。也期許台灣早日達成婚姻平權、得到法律最基礎的保障。全台場次如下，歡迎大家前來領取甜蜜的婚姻平權喜糖！

03/13（一）宜蘭1900-2130羅東夜市

03/14（二）台南1600-1800藍晒圖 / 1800-2000大東夜市

03/14（二）新竹1900-2130新竹火車站站前廣場

03/14（二）嘉義1900-2100嘉義文化公園





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