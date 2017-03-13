Twitch將上映《金剛戰士》影集馬拉松Wow!NEWS新聞網 (2017-03-13 18:52)
社群影音平台 Twitch 宣布將展開為期17天經典影集Power Ranger《金剛戰士》馬拉松活動，自台灣時間3月15日凌晨2:00起無間斷播放全數23季共831集，預計於3月31日播畢。此次活動將於twitch.tv/TwitchPresents頻道播放，該頻道日後也將進行其他影集馬拉松活動。這次的影集馬拉松活動將帶給Twitch實況主與觀眾社群們獨特的回饋 – 觀眾們只要訂閱TwitchPresents頻道即可擁有獨家《金剛戰士》主題表情符號；實況主們亦可進行共同連播，和自己的粉絲社群一邊回味一邊聊天，帶來更獨特的社群分享體驗。「來自社群的回饋、以及大家所熱愛的事物，不論是動畫、藝術、烹飪、甚至是流行文化，都帶領著Twitch開發並茁壯更多除了遊戲之外的領域。」Twitch產品行銷總監Annie Berrones表示：「作為過往這20年以來最為經典的科幻英雄系列影集，《金剛戰士》絕對可以引起Twitch玩家社群們的共鳴。」
自1993年首發影集Mighty Morphin Power Rangers上映以來，Saban影業的《金剛戰士》很快成為最高收視的兒童電視影集，也是美國電視史上播送時間最長的兒童影集系列，更成為了風靡大街小巷的流行文化。故事是由五位平凡的高中生變身為超級英雄對抗邪惡力量拯救世界的冒險，顏色各異的盔甲帶給他們不同的超能力，可以駕駛宇宙飛船「Zord」穿越星際擊敗外星勢力。《金剛戰士》最新作品將於３月24日上映。藉由這次影集馬拉松活動，《金剛戰士》也將列入Twitch最受社群喜愛的影集系列之中，這份影集系列包含最新的HBO影集「Silicon Valley」、USA Network影集「Mr. Robot」、以及數部Amazon的「Pilot」影集；此外也有雋永經典的Julia Child烹飪影集「The French Cook」和油畫大師Bob Ross最療癒的教學影集「The Joy of Painting」，以及Pokémon精靈寶可夢動畫系列。
( 流行電通 FASHION-PS.COM ) (華人世界時報電通中心 CWNTP NEWS AGENCY)
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