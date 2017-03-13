



三立、東森週五華劇「極品絕配」上週五播出第二集，除了男女主角吳慷仁及邵雨薇魅力十足，吸引基本盤觀眾外，其他演員吳思賢、劉書宏的演出，都讓觀眾留下深刻印象，特別是吳慷仁的「新寵」劉書宏，讓金鐘影帝對他讚不絕口，網友們也覺得他和吳慷仁的一搭一唱輕鬆逗趣，超級自然，討喜的綠葉，而但這一讚卻讓吳思賢的粉絲小抗議，說：「小樂如何是好？」吳慷仁立馬上線回應說「小樂本來就很棒嘍...不太一樣的感覺。」

劉書宏這次在「極品絕配」中演活了甘草人物店經理，特別是和吳慷仁默契十足的一搭一唱，十足的CP感，吳慷仁還特別在臉書對這位新生代演員讚許一番，劉書宏說剛聽到跟吳慷仁合作超開心，因為他90%的戲都是跟著吳慷仁演，還私下虧自己賺到了，而在開拍的前一天還整個大失眠，他說：「不是興奮是壓力很大！」而合作後，真的只有兩個字「感謝」，因為他教了我好多，真的很謝謝吳慷仁。

吳慷仁也表示和他對戲除了邵雨薇與吳思賢之外，就是劉書宏了，他記得第一次和劉書宏對戲時就發現他很用功，走戲的方式也用心設計過，但吳慷仁卻覺得自己當時對劉書宏很慘忍，因為對他的說話的表現方式與節奏提出建議，雖然以前吳慷仁並不認識劉書宏，但這次合作發現他喜劇節奏很好，而且這檔戲影帝對劉書宏分享演出最多的一位，吳慷仁說：「許多搞笑台詞都是我倆討論出來的！」特別是劉書宏的小動作有些「小娘炮」的感覺，讓這一組演出更有爆點，兩人「玩」的方式完全不輸其他組合，名符其實的另一種「極品絕配」。

劉書宏也不諱言表示第一天與吳慷仁對戲很不習慣也有點排斥，因為每個人對角色都有自己的想法，但慢慢的他覺得吳慷仁說得是有道理的，而且能讓戲更好，他也很驚訝自己和吳慷仁的演出會這麼有火花，劉書宏笑說：「吳慷仁看本看得很細，每次在現場看到他在做劇本功課時，他的頭上就已經有很多畫面了，到了現場排戲時他的創作靈感就來了，我每次也在好奇他會和我要玩什麼！」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』