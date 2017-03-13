



有「搖滾祖媽」封號的創作歌手陳惠婷日前為全新單曲拍攝封面及宣傳照，一向以冷冽風格著稱的她，為配合單曲「我的勇氣」改走溫暖路線，除了將一頭俐落金髮改為深色捲髮，拍攝宣傳照時還不停的被工作人員要求「笑一個」。出道多年拍照總是習慣皺眉耍狠的陳惠婷，頂著13度低溫以及四面八方吹來完全無法躲的海風，冷到鼻水直流還要努力嘗試各種溫暖笑法，讓她超級痛苦，還一度開玩笑的詢問設計師能不能直接換頭好了，表示自己真的很不懂怎麼微笑。最後花了整整四個小時，終於一邊想著日劇「阿信」主角堅毅卻又溫柔的形象，拍出一張滿意的封面照片。

對於「勇氣」這個主題，陳惠婷表示自己雖然一直用「硬漢」的形象在台上演出，大學時候也曾因為獨來獨往的形象，被學長誤認為是僑生。但其實內心是一個很軟弱的人，甚至連幼稚園都換了三家，直到媽媽發狠把她送到無法走路到家的幼稚園，才沒有一受到挫折就哭著跑回家。而第一次離家念大學的時候，也因為離開家的衝擊太大只念了三天就休學了。但也正因為了解如何面對軟弱，陳惠婷的歌曲總能帶給聽眾滿滿的正能量。

「我的勇氣」這首單曲創作靈感來自一段被劈腿的戀情，陳惠婷搞笑形容陷入一段錯誤的戀愛中，卻不停想要說服自己的狀態，就像是「踩到狗屎卻還認真跟狗屎理論一番」一樣沒有意義，唯有勇敢的承認自己失敗，勇敢的放下過去，才有可能重新獲得一個遇到真愛的機會。「我的勇氣」將於3/17在Apple Music獨家搶聽。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』