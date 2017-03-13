李玉璽吻功了得 自爆前女友身教傳絕技NOWnews今日新聞 (2017-03-13 20:42)
李玉璽於白色情人節前夕出席活動，透露目前正在拍攝電影新作，情人節將在工作中度過。日前在《惡作劇之吻》展現撩妹吻技，他笑說自己平日特別注意口腔保健，拍攝吻戲前，也都會特別刷牙、漱口，以免口氣不好或卡菜渣，讓浪漫變質。
被虧吻功了得，李玉璽透露拍攝吻戲前，都會特別刷牙、漱口，讓自己的口氣清新乾淨，「不然卡個菜渣是要怎麼演啦！」是否有特別下功夫練習吻戲？他大笑自爆：「都是前女友教的啊！」
之前和吳心緹合作傳緋聞，兩人仍不避嫌聯繫，李玉璽坦言目前的友好關係很舒適，不會特別想進一步，也談言現在覺得談戀愛有點麻煩，先以工作為重。談到擇偶條件，他表示自己喜歡活潑愛笑的女生，所以牙齒乾淨、漂亮很重要，「笑起來好看就加分很多」。
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