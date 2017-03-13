敘反抗軍：不參加阿斯塔納和談中央廣播電台 (2017-03-13 19:36)
敘利亞主要反對團體「敘利亞自由軍」(Free Syrian Army)發言人柴德(Osama Abu Zaid)今天(13日)告訴法新社記者說，他們將不會參加在哈薩克首都阿斯塔納(Astana)召開的新一輪敘利亞和平談判。
柴德說：「反抗軍團體已決定不參與阿斯塔納(的和談)。」他表示，反抗軍杯葛新一輪和談的理由，就是「與停止敵對行為有關的承諾，(巴夏爾政府並)未確實履行」。
由敘利亞政府盟友的俄羅斯與支持反抗軍的土耳其，共同出面斡旋的第三輪阿斯塔納和談，將於3月14至15日舉行。
敘利亞反抗軍曾於上週要求延後和談。他們說，是否參與新一輪和談，端視敘利亞政府及其盟友是否信守最新宣布、於3月7至20日進行的停火協議。
俄土兩國再度召開阿斯塔納敘利亞和談，目的是要強化兩國去年12月促成的敘利亞停火協議。
另一個反抗軍團體、獲安卡拉支持的「蘇丹莫拉德」(Sultan Mourad)，也由其指揮官歐斯曼(Ahmed Othman)出面表態拒絕參與和談。歐斯曼說：「我們決定不參與阿斯塔納的和談，因為(巴夏爾政府)並未確實執行強化停火協議。」
他說：「(巴夏爾)政權及其民兵(附庸)繼續砲轟(反抗軍)、(造成人民)流離失所，及包圍(反抗軍)。」
歐斯曼並表示，其他反抗軍團體已獲知主要反抗軍代表不參加和談的決定。
另外，根據親敘利亞政府的「祖國報」(Al-Watan)報導，敘國政府的和談代表預定今天抵達阿斯塔納。代表團是由敘利亞駐聯合國大使傑佛利(Bashar al-Jaafari)領軍。傑佛利也代表敘利亞出席由聯合國斡旋召開的日內瓦和談。
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