歐洲歌唱大賽(Eurovision Song Contest)5月將在烏克蘭首都基輔(Kiev)舉行，俄羅斯的參賽代表在今天(13日)出爐，但因為她曾在克里米亞(Crimea)表演，引發疑慮。因為克里米亞是烏克蘭被莫斯科併吞的領土。

俄羅斯第一頻道(Channel One)電視台12日晚上宣布，27歲的莎莫伊洛娃(Yuliya Samoilova)將代表俄羅斯參加5月的歌唱大賽，她將演唱帶有歡樂氣息的浪漫情歌「火焰在燃燒(Flame is Burning)」。

俄羅斯把參賽名單保留到最後一刻才宣布，引發媒體猜測，由於擔心反俄示威，俄國最終可能棄賽。

俄羅斯參與今年基輔的歌唱大賽，始終揮不去政治的緊張。自從俄羅斯在2014年併吞克里米亞半島，加上俄國涉及鼓動烏克蘭東部的叛軍作亂，俄羅斯和烏克蘭兩個鄰邦關係持續惡化。

儘管歐洲歌唱大賽向來宣稱政治中立，但在烏東衝突持續未解的情況下，今年的比賽要遠離政治似乎不太可能。

莎莫伊洛娃已經向法新社證實，她曾於2015年6月，在克里米亞一場慶典音樂會中演唱。

烏克蘭安全部門去年10月公布一份黑名單，其中列出140名俄國藝人，莎莫伊洛娃並不在名單中；但在爆出她曾於克里米亞演唱之後，是否能夠前往烏克蘭參賽，可能出現疑慮。

烏克蘭國家安全局(SBU)發言人在臉書上寫道：「安全局正在研究這個問題，將就她是否入境烏克蘭作出折衷的決定。」