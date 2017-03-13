北約秘書長籲土荷化解紛爭中央廣播電台 (2017-03-13 20:21)
北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)今天(13日)呼籲同屬北約組織的土耳其與荷蘭兩國，化解兩國近日升高的外交爭執。
史托騰柏格說：「相互激辯是我們民主的核心價值，但仍需彼此尊重。」他接著說：「我在此要敦促各方展現相互尊重，保持冷靜及溝通的態度。」
他接著說：「為降低緊張，化解緊張及減緩衝突情勢，讓我們現在專注於團結彼此的事務，尤其重要。」
荷蘭政府11日拒絕讓土國外長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)的班機在阿姆斯特丹降落，並將同一天抵達鹿特丹(Rotterdam)參加僑民集會的土國家庭與社會事務部長卡雅(Fatma Betul Sayan Kaya)，由荷蘭警察護送回到德國邊界。
荷蘭政府不願意讓土國官員入境，為土國4月16日的修憲公投造勢拉票，但荷蘭政府的做法招致土國政府猛烈抨擊，土國並揚言做出最嚴厲的報復，兩國外交關係陷入緊張。
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