G-Force大賀兄弟發行首張EP中央社 (2017-03-13 20:50)
本土偶像團體「G-Force大賀兄弟」團員包含白帥帥（左起）、喬治、洛克、立衡發行首張EP「R-賀LA！」，13日宣傳記者會請來前輩包偉銘站台。G-Force大賀兄弟收下包偉銘送的健身滾輪並大方展現好身材。中央社實習記者林怡雨攝 106年3月13日
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