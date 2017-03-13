日女大生驚豔客家花布 想設計蘿莉塔服中央社 (2017-03-13 20:50)
日本熊本縣崇城大學26名師生日前來台參訪，女學生上田（圖）對客家花布大為驚豔，她13日說，希望將客家花布設計為日本流行的蘿莉塔服飾，讓日本人了解台灣傳統文化的魅力。中央社記者顧荃攝 106年3月13日
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