洪秀柱：主席要清楚交代黨路線中央社 (2017-03-13 20:32)
（中央社記者謝佳珍台北13日電）中國國民黨主席洪秀柱今天表示，無論誰擔任國民黨主席，都是一條不好走的路，未來的黨主席一定要將黨的未來與將來要走的路做清楚交代，不能有任何模糊空間。
洪秀柱傍晚前往苗栗拜訪青年蜂農劉國科，談到基層黨務人員的辛勞表示，國民黨一方面檢討，另一方面，黨的再起還需要靠基層力量，拜託所有黨務人員要努力認真。
洪秀柱說，期盼黨內選舉讓外界耳目一新，希望大家循規蹈矩，贏就贏、輸就認輸，不影響黨內的和諧與團結。基層朋友不要因選舉破壞感情，大家還是一家人，沒有分裂的本錢，她會盡自己所能，咬緊牙關渡過難關。
洪秀柱指出，這次黨主席及黨代表選舉，希望不要讓外界看笑話，才有辦法繼續往前走。
她也說，不能阻擋年輕人參與公共事務，要想辦法擴大參與，尤其黨面臨經費不足且黨務人員精簡的狀況，國民黨需要有更多人投入當志工。1060313
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