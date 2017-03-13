模擬殲滅金正恩 美韓最大聯合軍演展開NOWnews今日新聞 (2017-03-13 20:00)
美韓「關鍵決斷」和「鷂鷹」聯合軍演13日登場，演習兵種包括海、陸、空軍和聯合特種作戰部隊，規模為歷屆最大，模擬剿滅北韓領導人金正恩的作戰指揮部。
根據韓聯社報導，美韓聯合司令部宣布，韓美聯合軍演「關鍵決斷」（Key Resolve）13日正式啟動，美國最先進武器和大規模兵力參加。參演美軍部隊包括遊騎兵突擊隊、三角洲部隊、海軍特種部隊、陸軍「綠扁帽部隊」等參加。美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦、F-35B隱形戰機等美國戰略武器也將陸續抵韓。
演習項目包括秘密滲透平壤、剿滅金正恩為首的戰時指揮部、爆破指揮設施等任務。
代號「鷂鷹」（Foal Eagle）的聯合軍演已於本月1日啟動。美國與南韓海軍和海軍陸戰隊也將於下(4)月舉行大規模聯合登陸作戰演習。
為防禦北韓入侵，「關鍵決斷」軍演每年上半年定期舉行，時間大約在2~3月間，演練各級部隊指揮部的移動、指揮和參謀活動過程等，約為期一週。「鷂鷹」演習始於1961年，2001年起，這項軍演與關鍵決斷軍演同時舉行。兩者相比，鷂鷹演習更具實戰性，是一項野外機動訓練。
每年美韓聯合軍演期間，北韓都會以進行聯合軍演為藉口發起新一輪挑釁，包括發射彈道飛彈、進行核子試驗等，因此美韓聯合司令部這次也不打算通知北韓此次軍演的具體日程。
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