尼可拉斯凱吉之子背3條罪名 恐入監服刑NOWnews今日新聞 (2017-03-13 16:52)
尼可拉斯凱吉之子威斯頓凱吉今年2月與人發生車禍，卻因酒駕而肇事逃逸，沿路跑給警察追，最後撞到大樹才停下來。而近日他被起訴3項罪名，其中包括一項酒駕和兩項的肇事逃逸，可能將入監服刑1年。
尼可拉斯凱吉之子威斯頓凱吉風波不斷。今年2月他開著白色「大黃蜂」跑車和人發生車禍，卻因酒駕而肇事逃逸，警方沿路追捕，直到威斯頓撞到大樹才停下來。根據《TMZ》報導，威斯頓近日被起訴3項罪名，包括酒駕以及兩項肇事逃逸，將有可能要入監服刑1年。而這已非威斯頓首次鬧事。先前他也曾因情緒失控痛毆健身教練，之後強制送醫做精神鑑定，疑似有情緒管理障礙。
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您 飲酒過量有礙健康！※
關鍵字：
上一則：李玉璽拍吻戲 坦承最怕這件事
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
瓊瑤三千字「家書」交代身後事：要花葬【NOWnews今日新聞】
全昭旻姜漢娜崔泰俊朴真珠李世英Umji錄制「Running Man」【Wow!NEWS新聞網】
宋仲基再獲業界認可 被授予韓國PD大賞【Wow!NEWS新聞網】
人妻楊冪想「征服異性」？網友酸：離婚就承認【NOWnews今日新聞】
搭機遇死亡亂流 小球閃「人生跑馬燈」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》