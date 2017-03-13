▲威斯頓凱吉玩樂團不從影，卻越走越偏。（圖／翻攝自weston cage臉書，2017.03.13）

尼可拉斯凱吉之子威斯頓凱吉今年2月與人發生車禍，卻因酒駕而肇事逃逸，沿路跑給警察追，最後撞到大樹才停下來。而近日他被起訴3項罪名，其中包括一項酒駕和兩項的肇事逃逸，可能將入監服刑1年。

尼可拉斯凱吉之子威斯頓凱吉風波不斷。今年2月他開著白色「大黃蜂」跑車和人發生車禍，卻因酒駕而肇事逃逸，警方沿路追捕，直到威斯頓撞到大樹才停下來。根據《TMZ》報導，威斯頓近日被起訴3項罪名，包括酒駕以及兩項肇事逃逸，將有可能要入監服刑1年。而這已非威斯頓首次鬧事。先前他也曾因情緒失控痛毆健身教練，之後強制送醫做精神鑑定，疑似有情緒管理障礙。

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