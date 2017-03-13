便宜票價要注意 廉價航空手提行李規定總整理NOWnews今日新聞 (2017-03-13 19:27)
越來越多旅客選擇搭乘廉價航空出國，但衍伸出出的消費糾紛也不少。在廉價航空便宜票價的背後，其實隱藏著重重的限制，而且每家的規定也都略有不同，像是旅客最常遇到手提行李問題，有的航空限制7公斤、有的限制10公斤，有的可以攜帶兩件、但有的只能攜帶一件，若旅客到了機場才發現，往往就必須現場支付不菲的超重費用。
《NOWnews今日新聞》為大家整理熱門廉價航空的相關手提行李規定，大部分的廉價航空，例如台灣虎航、香草航空、樂桃航空，皆可攜帶兩件手提行李，合計不超過10公斤。越捷航空、捷星航空、亞洲航空等，限制只能攜帶一件手提行李及一件小型隨身行李，且限制在7公斤以內。
其他比較特別的，如酷航規定為1件10公斤內的手提行李，或包括1台筆記型電腦與1件手提行李、總重量不超過10公斤。記者實際詢問酷航客服中心，平板電腦可視為筆記型電腦的一種，所以旅客若將攜帶平板電腦，即可攜帶兩件手提行李，合計不超過10公斤。宿霧航空則是每人1件7 公斤內的手提行李。
手提行李大小各家航空公司也是嚴格規定，一般來說最簡單的辦法就是把行李放入各家航空公司的鐵架內，若超出規定大小，即有可能會被拒絕登機或是額外付費。若是在機場購買免稅品導致超過手提行李規定件數及重量，也可能會在登機前被地勤人員要求托運。
AirAsia表示，若是多件行李捆綁或是包裹在一起，也不會被視為一件手提行李。若乘客在機場購買的免稅商品，只要裝進安全防竊袋(STEB)，並遵守目的地國入境的免稅限額，則可被豁免予這登機行李標準。其它的購物品(包括免稅店贈送的禮品)將包括在此登機行李標準內。
此外，多數廉航規定年齡不滿2歲的嬰兒無免費手提行李額度，而年齡2歲或以上的兒童，則與成人享有一樣的免費手提行李限額。與嬰兒或兒童同行時，嬰兒車或娃娃車不可以攜帶登機，但可以免費託運。
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