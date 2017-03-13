▲家家與4歲小萌妹拍攝對手戲，現場一展「撩妹」技巧。（圖／相信音樂提供，2017.03.13）

歌手家家睽違3年推出新專輯《還是想念》，近日再推出新歌〈家家酒〉MV，這首歌更是邀請到日本「流行樂女王」椎名林檎御用製作人龜田誠治合作，而悲傷的情歌MV卻以童趣方式呈現，更找來4歲小萌妹與家家拍攝對手戲，讓喜歡小孩的家家，可以一展她的「撩妹」技巧。



新歌邀請到日本「流行樂女王」椎名林檎御用製作人龜田誠治合作，由擔任製作總監的五月天瑪莎，趁著五月天到日本演出的機會，大膽開口當面邀約，龜田誠治在聽過家家過去的演出之後，即便工作滿檔也一口答應，龜田誠治在編曲中加入悠揚的弦樂配置，不添加過多綴飾。



雖是首聽來悲傷的情歌，導演卻以魔幻寫實的童趣方式呈現，讓家家化身將純真與快樂散布到人與人之間的魔法師，只是穿著露肩禮服卻碰上寒流來襲，室內溫度也只有10度以下，讓家家冷得皮皮剉！而MV中的另一個「嬌」點，便是和家家有著對手戲的4歲雙馬尾小萌妹。小妹妹一到現場時相當害羞，甚至不敢接近家家，然而喜歡小孩子的家家相當有一套，當場輕輕唱起兒童界神曲《冰雪奇緣》主題曲〈Let It Go〉，只消3句歌詞就瞬間收服小妹妹，可說是「用歌聲撩妹」的高手。

▲▼家家穿著露肩禮服，碰上寒流來襲室內也只有10度以下的低溫，讓家家冷得皮皮剉。（圖／相信音樂提供，2017.03.13）