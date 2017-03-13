李玉璽拍吻戲 坦承最怕這件事中央社 (2017-03-13 19:55)
（中央社記者黃麗芸台北13日電）日本白色情人節前夕，主演偶像劇「惡作劇之吻」的男主角李玉璽今天特別分享拍吻戲的準備工作，他認為事前刷牙和使用漱口水很重要，若有口臭或卡菜渣會很尷尬。
李玉璽今天代言出席Ora2 期間限定店開幕記者會，他以一身銀、白色裝扮現身，猶如白馬王子，現場眾多女粉絲搶拍照、圍觀。
先前因演出電影「我的少女時代」歐陽非凡一角，被外界視為暖男。李玉璽坦言，自己私下比較活潑且愛開玩笑，高中時期還曾被評為全校最搞笑者。
他提到，自己平日愛吃糖果和甜點，所以也會特別注意口腔保健；除此之外，若要拍攝吻戲之前，也都會特別再刷牙和使用漱口水清潔，若口氣不好或卡菜渣恐影響到對手表現，但目前尚未遇過類似經驗。
聊到選擇女友條件，李玉璽說，自己喜歡活潑愛笑的女生，所以牙齒乾淨、漂亮很重要，當然口氣也很重要，「笑起來好看就加分很多」。
至於明天白色情人節如何度過？他表示，目前正在拍攝電影新作，所以將會在工作中度過。
李玉璽今天還特別擔任「粉絲親『餵』隊」，幫數名幸運粉絲餵吃甜點和體驗漱口，現場人氣超旺。1060313
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