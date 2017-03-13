日大學生驚豔客家花布 想設計蘿莉塔服中央社 (2017-03-13 19:44)
（中央社記者顧荃台北13日電）日本熊本縣崇城大學26名師生日前來台參訪，女學生上田對客家花布大為驚豔，她今天說，希望將客家花布設計為日本流行的蘿莉塔服飾，讓日本人了解台灣傳統文化的魅力。
日本熊本縣去年發生7級大地震，台灣去年也發生南台大地震。日本台灣交流協會表示，為強化台日青少年交流，日本外務省（外交部）今年選派熊本縣崇城大學26名師生，7日至14日訪台8天，交流防災與古蹟修復技術等，並參訪高雄市政府、台南市消防局、武廟、大天后宮、烏山頭水庫園區等處，今天下午在日台交流協會舉行成果報告會。
一名女學生說，她觀察到台灣人很熱衷選舉，平常會聊政治話題，街頭隨處可見政治人物看板，投票率也很高，她認為是因為台灣人希望借由選舉改變現狀，日本如果也想改變，應該也要多討論政治、提高投票率。
她也觀察到台灣女性相當活躍，她們的寄宿家庭幾乎都是雙薪家庭，夫婦都有工作、家事也彼此分擔。她也很驚訝高雄市議員中，女性將近一半，日本也需要朝性別平等的方向來努力。
另有一名日本學生分享，在台灣有了解到平常沒注意到的日本優點，例如日本人比較遵守交通規則，台灣人則比較隨性，有時會有點危險；此外日本對於餐廳的衛生管理比較嚴格，日本街頭針對外國旅客的標示也較多。
女學生上田則說，她看到高雄市吉祥物「高雄熊」穿著客家花布圖案的服飾，並在台南孔廟的商店中看到客家花布圖案的杯子，讓她大為驚豔，覺得客家花布有與日本和服花紋相似的質感，又有台灣特色，但是日本人幾乎都不知道客家花布，在台灣也有人覺得很土。
上田表示，她自己平常有在穿著蘿莉塔服飾，覺得客家花布很適合做成蘿莉塔服，希望能夠將客家花布做成2套蘿莉塔服，分別放在崇城大學與姐妹校高雄高苑科技大學，進行展示跟試穿，讓大家能了解台灣傳統文化的魅力，並促進日台交流。
她說，自己的母親曾從事服裝設計，回國後將與母親商量如何設計與製作客家花布的蘿莉塔服，希望能在11月的學校文化祭前將服裝完成。1060313
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【YAMAHA】88鍵 電鋼琴 數位鋼琴 台灣公司貨 白色(DGX-650)
- 【SK-II】青春亮眼精華乳15g
- HAPPYHOME 卡貝拉3.5尺床箱式印花加大單人床139-2(只含床頭
- SEIKO 珍珠時尚經典女錶(SXDB82P1)-半金/30mm
- 【ICHE 衣哲】百搭簡約拼接拉鍊造型灰短裙
- 【Karl Lagerfeld卡爾·拉格斐】卡爾同名時尚男女對香組(100
- 【AS】羅禮士挺柱收納櫃
- TISSOT Couturier 建構師偏心系列機械腕錶-黑 T03542811051
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式無框畫掛鐘30*40 (cm)2.5cm背空
- 現貨+預購【CHACO韓國】LULU小熊吊飾三夾層1+1手提子母包no
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》