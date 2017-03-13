蔡總統派任李元簇治喪大員 國民黨主席洪秀柱在列中廣新聞網 (2017-03-13 19:40)
前副總統李元簇日前在苗栗頭份家中過世，享壽94歲，總統府今天(13號)表示，李元簇先生一生為國，功在國家，蔡總統今天特派副總統陳建仁、總統府資政宋楚瑜、國民黨黨主席洪秀柱、行政院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅、國安會秘書長吳釗燮、內政部長葉俊榮、外交部長李大維，以及國防部長馮世寬等12人為治喪大員，負責辦理李前副總統治喪事宜。
府方表示，首次治喪大員會議將在近日內召開，由副總統陳建仁主持，將與家屬討論治喪重要事宜，希望在尊重李前副總統遺願、家屬期待、符合慣例體制，與卸任副元首身份等原則下，妥善辦理李前副總統身後事宜。
此外，為協助治喪事宜，總統府也已經在上星期成立工作小組，進行相關規劃，並與家屬密切洽繫，務求典禮尊崇隆重、合乎禮儀。(圖為蔡總統11號前往李元簇靈堂致意)
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