日本關西大學Tosh Yamamoto教授到亞洲大學參訪，洽談亞洲大學、關西大學學術合作事宜，同時進行實質的授課與互動交流



(中央社訊息服務20170313 17:35:16)日本大阪關西大學（Kansai University）Tosh Yamamoto教授3月9日到亞洲大學參訪，並與亞大校長蔡進發、國際學院副院長吳文琪，以及行動商務與多媒體應用學系系主任廖岳祥進行交流座談，展開兩校友好情誼，也盼能為兩校學術對話與交流新契機。



Tosh Yamamoto教授介紹說，關西大學位於日本第二首要都市大阪府，已創校130週年，目前有2萬多名學生，是日本屈指可數的私立研究型綜合大學。廖岳祥主任表示，與Tosh Yamamoto教授是多年的舊識，對關西大學的學術發展情況相當熟悉，肯定該校的辦學成就。



Tosh Yamamoto教授此趟亞大的參訪行程，除了洽談兩校合作事宜，Tosh Yamamoto教授也親自帶領兩位碩博士生，到吳文琪老師研究所的跨文化溝通課程，進行實質的授課與互動交流，這可說是關西大學第一次與臺灣學校進行學術簽約外的實質學術交流活動。吳文琪也已受邀4月初到關西大學演講，並與關西大學簽署合作協議書（MOU），強化兩校院級實質交流合作機會。



此外，吳文琪院長這學期在外文系研究所開設的跨文化溝通課程，趁機邀請Tosh Yamamoto教授到課堂上與學生共同暢談跨文化溝通相關議題，未來也將與Tosh Yamamoto教授共同籌劃AU-KU Collaborative Online International Learning (AU-KU COIL)相關課程，希望透過Virtual Reality所建構的學習環境，讓學生在教室裡就能利用科技，與來自世界不同角落的學生針對文化議題進行深入溝通、分享與探討。



吳文琪副院長強調，上述課程，原本就有來自加拿大、英國、美國、印尼、及台灣等不同文化背景的學生，再加上日本的師生，可謂是小型地球村。此次跨文化溝通座談聚焦在雙贏溝通技巧的議題，其信息和知識的互相傳遞、理解與交流過程，不但師生反應相當熱絡，學生於會後更表示透過跨文化溝通能力的建構，有助於文化間共同認知的產生，習得的「重視妥協，營造雙贏，共勝氣氛」溝通技巧，更促進本身國際行動能力的提升，受益良多！



Tosh Yamamoto教授一行人，在國際學院副院長吳文琪、商應系主任廖岳祥陪同下，參觀亞大校園、日本建築大師安藤忠雄設計興建的亞洲大學現代美術館，對亞大優美校園、美術館展現建築之美、豐富館藏留下深刻印象。



訊息來源：亞洲大學



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