高壓清洗機具投入清污 「飛魚」潛水義務清污 臺東縣環保局持續綠島海洋油污染事件



(中央社訊息服務20170313 17:18:40)有關綠島海域遭不明來源之海洋油污染事件，環保署與臺東縣環保局於綠島鄉持續開設應變中心，今(13)日中午12時30分並於綠島航空站會議室召開第五次應變中心會議。今日應變作業截至中午12時，已動員64人次、2組高壓清洗機及巡防艇3航次，清理含油垃圾及油污共約357公斤。此外，由俞明宏教練所帶領的當地潛水人員，本日下午號召10人自備所需裝備協助清除中寮漁港內之重油團污染物共80公斤，俞教練一句「海洋是大家的」更是令人感動。



為掌握中寮漁港海面下油污位置及狀況，今日上午由環保署協力廠商海歷公司會同鄭明修老師研究團隊何旻杰博士進行水下勘查，於中寮港海底有零星小油球及1塊1公尺平方大小油塊，不過中寮港外左右各100公尺及深度10公尺區域內含珊瑚礁及消波塊等未受油污染。另外，經由中央大學岸際空勘及海巡隊海上巡查，並未發現明顯海面油污染情形。



因應高壓清洗機具進場及油污清理進程，調整明(14)日各單位岸際油污染巡查與清理分工責任區，另海歷公司預計增僱至少8至10名當地民眾，以加速油污染清理工作。



應變中心表示，為儘速回復綠島當地海洋環境，如有增補應變資材之需求，環保署將全力協助臺東縣政府，也呼籲民眾在除污作業期間勿靠近污染區域，以維護自身安全並避免造成二次污染。



訊息來源：台東縣政府



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