亞洲大學資工系與日本大榮環境株式會社簽署實習合作合約，加強雙方產學合作、學生實習等交流



(中央社訊息服務20170313 17:13:24)亞洲大學資電學院院長連耀南3月11日與日本大榮環境株式會社山田崇雄課長簽訂實習合作合約，亞大資工系實習計畫代表老師陳兆南、龔自良及學涯中心組長吳欣蓓、林盈利、王癸元等多位師生與會，大榮環境株式會社由設施管理部課長山田崇雄、山村基顧問、總務部人事課次長川又淳及台籍員工亞大資工系校友張峻偉出席簽約儀式，雙方簽定實習合約，讓大三、大四及研究所的同學可以到日本大榮環境株式會社實習。 「亞大相當重視國際化，我們全力協助學生，大學4年至少出國1次，海外實習是非常好的機會！」連耀南院長說，海外實習除了可以及早瞭解就業市場的需求之外，也能得到跨國職場經驗更具國際競爭力。 亞大資工系校友張峻偉於該集團工作已逾一年，集團顧問山村基表示，亞大資工系校友張峻偉的工作表現優異，目前該集團已聘用第二位台籍員工同樣是亞大資工系校友的林揚清，兩位校友的表現深獲肯定也是該集團歡迎亞洲大學學生實習的主要原因，在實習中表現良好的同學將有機會獲聘正式員工，讓大榮環境株式會社能擁有更多優秀的人才。



資工系實習計畫代表老師陳兆南說，此次與日本大榮環境株式會社簽署的實習合約，讓7學期在校學習、1學期職場實習學生，可以獲得到大榮環境株式會社實習的機會。大榮集團提供非常優渥的實習條件包括首次由桃園機場至關西國際機場之來回機票費、住宿費用、通勤費用、制服費用、讓實習生加入社會保險及用每月超過12萬日圓的報酬，讓同學在完全沒有經濟負擔下安心的出國實習與學習是很好的機會。 大榮環境集團是日本國內首屈一指的環境工程集團，以大榮環境株式會社為中心，在日本國內(以大阪為中心向外延伸)共有14家公司、20個事業及營業據點；企業核心業務以廢棄物處理、資源再生相關技術為主，以最先進的設備與技術轉換廢棄物為燃料、肥料及建設資材等再生用品，以期達到人與企業、自然和諧共生的最終目標，該集團也將在5月10日學涯中心舉辦的就業博覽會中設攤徵才，招募本校優秀人才做為未來擴廠幹部的計畫。



訊息來源：亞洲大學



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