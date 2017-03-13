亞洲大學休憩系咖啡達人創業學程開課，邀請SCAA美國精品咖啡協會認證考官及國際評審陳嘉陞老師講授「咖啡履歷」



(中央社訊息服務20170313 17:09:56)亞洲大學休憩系咖啡達人創業學程開課，3月7日邀請SCAA美國精品咖啡協會認證考官及國際評審陳嘉陞老師，以「咖啡履歷」為主題進行授課，陳嘉陞老師同時教導同學咖啡品種、產地、處理法、咖啡品質與風味、杯測的概念，讓亞大休憩系學生受益良多。



陳嘉陞老師首先教導認識咖啡的三大品種，阿拉比卡（Arabica）咖啡樹、羅布斯塔（Robusta）咖啡樹及利伯利卡（Liberica）咖啡樹，其中，以「阿拉比卡」和「羅布斯塔」最常被飲用，「但這就像貓和狗也還有許多不同的品種，因為產地關係及其他因素造成的」。



至於咖啡豆的處理方式，陳嘉陞老師指出，可分為日曬、水洗、半日曬/半水洗及其他方式，過去日曬因咖啡豆放置於土地上，因而有較強烈的土味及水果味，而後為讓日曬的通風性良好，開始有架高棚的日曬方式，陳老師也透過影片及照片讓大家更加了解咖啡的處理方法。



「杯測是為了改善咖啡的品質！」陳嘉陞老師說，杯測集合了大眾的主觀，而形成為客觀的事實，也因為形成了客觀的事實，因而產生了商業價值。而杯測師是品嚐咖啡的專業人士，和品酒師、品茶師類似，透過杯測來了解咖啡的乾香氣、濕香氣、風味、餘韻、酸質、體脂感、平衡感、一致性、乾淨度、甜味及綜合考量，在課堂上陳老師實際示範了杯測的8個步驟，秤重、研磨、注水、靜止、攪拌、撈渣、冷卻及啜吸品嚐，特別在「啜吸品嚐」時快速啜吸發出的響聲，令同學嘖嘖稱奇，並由4位同學體驗完整杯測的步驟。



為了讓同學實地體驗並學習分辨不同的咖啡產地與處理方式的風味差異，陳嘉陞老師準備了五種不同風味的咖啡豆，分別為水洗豆、日曬豆、非洲豆、中美洲豆及亞洲豆，讓同學品嚐並進行喜好度評比。雖然評比結果難分軒輊，但水洗豆風味較乾淨，日曬豆較多果香和泥土味，非洲豆風味較淡且有花果香，中美洲豆較為大眾喜歡，而亞洲豆較酸是一般認知的特色。



「哪一種咖啡豆比較適合做拿鐵？」休憩系三年級鄭韶軒同學提問，陳嘉陞老師答說，每種咖啡豆與牛奶融合都有不同的風味，但多數會以日曬豆及深烘焙的咖啡豆來製作拿鐵。



訊息來源：亞洲大學



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